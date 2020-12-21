التوصل لاتفاق مع لبنان لبيع كميات من النفط الأسود

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه عقب لقائه نظيره اللبناني في مقر الوزارة ببغداد، إنه تم "التوصل الى الاتفاق على بيع كمية من النفط الاسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية الى لبنان خلال العام 2021 وبكميات محدودة سيتم الاعلان عنها لاحقاً، وفق اسعار النشرة العالمية".وأضاف عبد الجبار أن "الكميات تاتي تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لا يراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود"، مبينا ان "الاتفاق ياتي في اطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين".

من جانبه، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، بحسب البيان، أن "المباحثات شملت بحث توسيع افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين"، مؤكداً ان "الاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الاسود وفق اسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان".



وكان الوفد اللبناني الشقيق قد وصل بغداد صباح هذا اليوم الاثنين ، ويضم عددا من المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه والكهرباء.