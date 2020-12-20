- 1/2
- 2/2
افاد مصدر امني، الاحد، لوقوع انفجارين في منطقتين متفرقتين بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق المحمودية، انفجرت اليوم، ما ادى الى الحاق اضرار بعجلة مدنية دون تسجيل اصابات تذكر".
واضاف ان "عبوة اخرى انفجرت مستهدفة محل لبيع المشروبات الكحولية (متروك) ضمن منطقة العلاوي"، ما ادى الى الحاق اضرار مادية".
كانت هذه تفاصيل خبر تفجيران في العاصمة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.