الصدر يدعو لاعلان الطوارئ في بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، الى اعلان الطوارئ في بغداد. واعتبر الصدر في تغريدة له على تويتر، أنه "ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة". وأدناه نص التغريدة:

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