وقال النواب في بيان لهم تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحن الموقعون ادناه ندعو مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة (استثنائية) يوم الاربعاء 23 / 12 / 2020 الساعة الواحدة ظهرا بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري".

وأضافوا أن الجلسة "لمناقشة اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك والسياسة المالية المتبعة واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي الشروط والالتزامات وفشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي".

وأدناه اسماء النواب:

1- انعام الخزاعي

2-حيدر الفوادي

3-سهام الموسوي

4-صباح الساعدي

5-يوسف الكلابي

٦-حسين اليساري

٧ - شيماء التميمي

٨-نعيم العبودي

٩. فالح الخزعلي

10-بهاء المبرقع

11- عبدالاله النائلي

١٢- فاطمة عباس الموسوي

13- نورس كامل الكريطي

14- رفاه العارضي

١٥-منتهى جبر

١٦ - عالية نصيف جاسم

١٧- عمار كاظم الشبلي

18- اسعد العبادي

19- مظفر اسماعيل الفضل

٢٠- عباس يابر

٢١- قصي الياسري

٢٢- ميسون الساعدي

٢٣- سعاد الوائلي

٢٤- اكتفاء الحسناوي

٣٥- وسن السعيدي

٢٦- امجد العقابي

٢٧-هدى سجاد

28-عبدالامير المياحي

كانت هذه تفاصيل خبر تواقيع برلمانية لاستضافة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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