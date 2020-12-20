ائتلاف الوطنية يحذر من 'غضب جماهيري عارم'

حذر ائتلاف الوطنية، الاحد، من "غضب جماهيري عارم" قد يتحول الى اعتصامات جديدة، معتبراً أنه كان بالامكان تجنب النكبة الحالية لو أُخذت تحذيرات زعيمه اياد علاوي على محمل الجد.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحذر من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات جديدة على غرار ثورة اكتوبر من العام الماضي"، محذراً من "تحميل المواطن البسيط مسؤولية الفشل السياسي الحالي والسياسات الخاطئة وسوء التخطيط".



واوضح الائتلاف أن "زعيم الائتلاف اياد علاوي كان قد حذر من تدهور الاوضاع ووصولها الى الوضع الحالي منذ خمس سنوات وخلال رسالة مطولة بعث بها الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في ١٩ حزيران عام ٢٠١٥ وحذر فيها من استشراء ظاهرة الفساد"، مشيراً الى أن علاوي "دعا خلال تلك الرسالة الى تكليف هيئة دولية ونزيهة معترف بها للاشراف على سوق الدولار في البنك المركزي العراقي نتيجة للمشاكل الخطيرة التي حدثت فيه، خصوصاً ما يتعلق باستعمال الاموال العامة في شراء "الصكوك الطيارة" الدولار واستخدامه في غسيل الاموال".



وكشف الائتلاف أن علاوي "اوضح في رسالته انه اتفق مع احمد الجلبي في حينها وانه ارسل نسخة من الرسالة في حينها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية"، معرباً عن اسفه لأ"عدم التعاطي بجدية مع مقترحات اياد علاوي في حينها، وكان بالامكان تجنب النكبة الحالية لو أُخذت تحذيرات علاوي على محمل الجد".