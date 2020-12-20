قوة امنية تقتل مختطفي مهندس غربي الانبار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عمليات الانبار الفرقة ١ وبعملية أمنية يقتلون مختطفي المهندس عامر جدعان الفهداوي الذي اختطف في قضاء الرطبة قبل فترة".

واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "المهمة تمت من خلال عملية امنية في الصحراء الغربية".