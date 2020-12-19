نتائج مباريات الجولة الاولى من الدوري السلوي الممتاز

رياضة 2020-12-19 | 21:11 601 مشاهدة انطلقت اليوم السبت، منافسات الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة على قاعة الشعب في بغداد. وتغلب الشرطة على الحلة بنتيجة 111-58 في اولى مباريات البطولة. وفي مواجهة اخرى فاز النفط على نفط البصرة بنتيجة 75-43. وفي ثالث المباريات تغلب الكهرباء على غاز الشمال بنتيجة 76-55. ونجح نادي الحشد الشعبي بتحقيق انتصاره الاول في مشاركته الاولى بتغلبه على نفط الشمال بنتيجة 114-64.

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