البرلمان ينهي تقرير ومناقشة التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية

أنهى مجلس النواب، السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨.

كما أنهى المجلس، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨. جدير بالذكر أن مجلس النواب رفع، وقت سابق من اليوم السبت، جلسته 31 التي عقدها اليوم، وافتتح اعمال الجلسة 32.

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