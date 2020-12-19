نائب يقدم طلباً لاستجواب وزير التجارة (وثيقة)

تقدم النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، بطلب لاستجواب وزير التجارة علاء الجبوري في مجلس النواب.





وأضاف، أن "هناك موضوعات مهمة وحيوية كانت تمثل لائحة استجواب وزير التجارة الجبوري من اهمها فشله في اداء مهامه كوزير للوزارة التي تعتبر الاساس في تعديل الميزان التجاري بين العراق ودول العالم وخصوصا دول الجوار". وقال الساعدي في مؤتمر صحفي في مجلس النواب، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تأخر اداء مجلس النواب لمهامه الرقابية كان بعض اسبابها هو الظروف القاهرة التي مر بها العراق ابتداء بانتشار جائحة كورونا وكذلك التظاهرات وتعطيل عمل المؤسسات ومنها مجلس النواب".وأضاف، أن "هناك موضوعات مهمة وحيوية كانت تمثل لائحة استجواب وزير التجارة الجبوري من اهمها فشله في اداء مهامه كوزير للوزارة التي تعتبر الاساس في تعديل الميزان التجاري بين العراق ودول العالم وخصوصا دول الجوار". ودعا الساعدي رئاسة مجلس النواب الى "تحديد موعد عاجل لجلسة استجواب وزير التجارة علاء الجبوري وامام اعضاء المجلس وامام الشعب العراقي وذلك لعلاقة هذا الاستجواب بقوت الشعب العراقي وحقوقه وان يكون لهذا الاستجواب الاولوية على الاستجوابات الأخرى".

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