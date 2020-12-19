تعادل دراماتيكي يحسم مواجهة برشلونة وفالنسيا

2020-12-19 | 18:14
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أهدر برشلونة نقطتين على ملعبه بعدما تعادل مع ضيفه فالنسيا 2-2 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما عزز أتلتيكو مدريد موقعه في صدارة المسابقة بعدما تغلب على إلتشي 3-1.
وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو 21 عاماً الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، ليكون أول أهداف اللاعب بقميص الفريق الكتالوني.
وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو جوميز التعادل 2-2 لفالنسيا، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة من المباراة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس كما رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
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