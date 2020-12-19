البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الاعتيادية ال31 برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي. وقال مراسل الخليج 365، ان مجلس النواب عقد قبل قليل جلسته الاعتيادية الاعتيادية ال31 من السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول. واضاف ان الجلسة عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

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