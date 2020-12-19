القائمة الاولية لوطني الركبي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية

وقال مصطفى عبد في بيان للجنة الركبي، انه "تم استدعاء 21لاعبا للقائمة الاولى بعد متابعته لمنافسات دوري ليفون التي افرزت عن ظهور خامات شابة جيدة استطاعات ان تحجز مكانها في المنتخب".

واضاف ان "القائمة ستقلص الى 12 لاعبا قبل المغادرة الى الاسكندرية ،حيث سيتم دخول المنتخب في معسكر داخلي واخر خارجي بعد الاتفاق مع لجنة الركبي التي وافقت على المنهاج الذي قدم لهم من قبل الجهاز الفني".



وأكد ان "ثقته كبيرة بلاعبيه في تحقيق نتائج جيدة رغم قصر فترة الاعداد الا ان اصرار وعزيمة اللاعبين ستكون لها اثار كبيرة في تخطي الصعاب".

وضمت قائمة المنتخب 9 لاعبين من: فريق الحدود ( سرمد عبد وعمر طارق وحسين عدنان وحيدر عباس ومصطفى احمد فياض وانس فالح ومهند عبد الكريم ومحمد صادق احمد وعلي انور ) وثلاث لاعبين من فريق امام المتقين ( حسين منذر والحسن محمد وحسين حامد ) واربعة لاعبين من الجنسية ( رسول شايع وعلي قاسم واحمد شهاب وسالم رضا ) وايمن محسن (الطف) وعزيز حيدر وسيف حقي (عين تمر ) وباقر محمد وحسن علي (الصحة والبيئة).



يذكر ان الجهاز الفني للمنتخب يتألف من مصطفى عبد مدربا يساعده المدرب سلام كاطع.