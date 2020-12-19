8 قتلى جراء حريق في قسم العناية المركزة لمرضى كورونا بمستشفى تركي

وأعلن مستشفى جامعة SANKO في بيان له، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية، أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت بسبب عطلة في نظام خاص بالإمداد بالأكسجين.
وتمكن طاقم المستشفى ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال فترة قصيرة، لكنه أودى بأرواح ثمانية مرضى تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.
وأوضح بيان المستشفى أن سبعة من الضحايا لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفىي الأخير خلال نقله إلى مستشفى آخر.
وأكد البيان نقل 14 مريضا آخرين كان يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، مشيرا إلى أن تحقيقا بدأ في الحادث.
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