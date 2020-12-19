اليوم.. قانون شركة النفط الوطنية على جدول اعمال البرلمان

واضاف ان "الاعتراضات على القانون كانت في تأسيس آليات صندوق الاجيال من ارباح الشركة والذي يتضمن بناء مدارس ومستوصفات وتطوير الشباب والتعليم، ناهيك عن اعتراض المحكمة الاتحادية على 14 مادة من فقرات القانون".
وبين ان "المجلس يعمل على التعديل في المواد المعترض عليها من خلال المناقشة الثانية للقانون ومن ثم يقرأ قراءة ثانية ونمضي بالتصويت عليه"، مشيرا الى ان "بعض المواد لم تعترض عليها المحكمة الاتحادية".
واشار العقابي الى ان "وزارة النفط كانت لها وجهة نظر بتحديد الخدمة الافتراضية لمدير عام شركة النفط الوطنية بـ 20 عاما، الا ان تحالف سائرون يرفض هذا الرأي ويفضل ان تكون الخدمة الفعلية للمدير العام 25 سنة فعلية".
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