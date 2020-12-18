'السلبية' تُنهي لقاء السفانة والنوارس

2020-12-18 | 16:13
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لوحة النتيجة لم تتغير في مباراة الميناء والزوراء، حيث بقيت سلبية من دون اهداف خلال المواجهة التي احتضنها ملعب البصرة الدولي، اليوم الجمعة.
شباك الفريقان لم تهتز رغم الفرص التي أتيحت للتسجيل من قبل الفريقين، لتنتهي المواجهة من دون أهداف.
وتقاسم الفريقان نقط اللقاء حيث وصلت نقاط الزوراء الى الرقم 15 في وصافة الترتيب العام، اما الميناء فوصل الى النقطة العاشرة في المركز الرابع عشر.
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