وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة انطلقت مسيرة للمتظاهرين في كربلاء انطلقت من ساحة التربية وسط المدينة إلى مجسر الضريبة. واوضح، أن المتظاهرين استنكروا اغتيل الناشط صلاح العراقي، وطالبوا بحصر السلاح بيد الدولة وانتقاد وعود الحكومة بمحاسبة قتلت المتظاهرين.



كانت هذه تفاصيل خبر المئات يتظاهرون وسط كربلاء استنكارا لاغتيال ناشط ولحصر السلاح بيد الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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