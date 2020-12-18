تسمية وزير الموارد المائية ممثلاً عن الكاظمي في اجتماعات ملف المياه مع الجانب التركي

أعلنت وزارة الموارد المائية، الجمعة، عن تسمية وزيرها مهدي رشيد الحمداني ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماعات ملف المياه مع الجانب التركي.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية في اجتماعات الوفد الوزاري برئاسة الكاظمي الى تركيا، قرر رئيس الوزراء تسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه اسوه بالجانب التركي".



ونقلت الوزارة عن الحمداني قوله، إنه "تم التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم ٢٠٢١/١/١٥ للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي".



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