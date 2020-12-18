إصابة رئيس حكومة أوروبية بكورونا

ونشر ماتوفيتش على حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورة تظهر نتيجة فحصه الإيجابية، وقدم اعتذاره إلى مواطني البلاد عن الأخطاء التي ارتكبها في تعامله مع الجائحة.

كما ستطال إجراءات الحجر عددا من المشرعين على رأسهم رئيس البرلمان بوريس كولار.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء، فيرونيكا ريميشوفا، في حوار مع إذاعة Rádia Expres أنها تدخل الحجر الصحي على خلفية هذه الأنباء، مشيرة إلى أن أغلبية أعضاء مجلس الوزراء سيضطرون إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

كما ستطال إجراءات الحجر عددا من المشرعين على رأسهم رئيس البرلمان بوريس كولار.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان قصر الإليزيه عن تشخيص إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس التاجي، وذلك بعد أن شارك كلا الزعيمين في القمة الأوروبية التي استضافتها بروكسل قبل أسبوع.

وكان عدد من رؤساء الحكومات الأوروبية قد دخلوا الحجر الصحي عقب إصابة ماكرون.