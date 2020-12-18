اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الجمعة، القبض على عدد من المتهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني والسرقة في بغداد.

وذكر بيان مقتضب للوكالة تلقته الخليج 365، انه "تم القاء القبض على متهم قام بانتحال صفة ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية وعدد من المجرمين بجرائم الابتزاز الالكتروني والسرقة والتزوير في بغداد".



كانت هذه تفاصيل خبر بينتهم منتحل لصفة ضابط.. مبتزون وسراق في قبضة شرطة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.