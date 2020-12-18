الموقف الوبائي.. استمرار تزايد حالات الشفاء اليومية من كورونا



أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن استمرار تزايد حالات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة بالإصابات اليومية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 1770 حالة شفاء من الوباء، فضلاً عن تسجيل 1362 إصابة"، مؤكدة أن "عدد حالات الوفاة بلغت 20 حالة".

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