شخصيات عالمية رحلت خلال العام 2020... بينهم إعلامية عربية!

شهد العام 2020 رحيل شخصيات بارزة في مجالات مختلفة حول العالم، وقامت وكالة فرانس برس برصد أبرزهم، حسب التسلسل الزمني لوفاتهم.

- نجوى قاسم (52 عاماً) إحدى أشهر مذيعات الأخبار في العالم العربي.- قاسم سليماني (62 عاماً) القائد العسكري الإيراني الذي اغتيل بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.- السلطان قابوس بن سعيد (80 عاماً)، عرّاب النهضة الحديثة في سلطنة عمان حيث تولى الحكم لخمسة عقود.- كوبي براينت (41 عاماً)، نجم كرة السلة الفائز خمس مرات بالدوري الأميركي للمحترفين NBA ضمن فريق لوس أنجلوس ليكرز. وقد توفي في حادث تحطم مروحية مع ابنته.- ماري هيغنز كلارك (92 عاماً)، الكاتبة الأميركية الملقبة بـ"ملكة التشويق" لها أعمال كثيرة حققت أفضل المبيعات.

شباط/فبراير:

- نادية لطفي (83 عاماً)، من أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية.

- كيرك دوغلاس (103 سنوات)، أحد آخر عمالقة هوليوود.

- حسني مبارك (91 عاماً)، رئيس مصر لثلاثة عقود منذ 1981 حتى إطاحته عقب "ثورة 25 يناير" في 2011.

آذار/مارس:

- مكس فون سيدو (90 عاماً)، نجم فيلم "ذي إكزورسيست" الذي عُرف في أفلام مواطنه المخرج السويدي إينغمار برغمان.

- ألبير أوديرزو (92 عاماً)، رسام القصص المصوّرة الفرنسي مبتكر شخصية أستيريكس (مع زميله رينيه غوسيني).

نيسان/أبريل:

- لويس سيبولفيدا (70 عاماً) الكاتب التشيلي الذي توفي في منفاه الإسباني جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19.

- بير أولوف إنكويست (85 عاماً)، أحد أبرز الكتاب السويديين.

- عرفان خان (53 عاماً)، نجم بوليوود المعروف بأدواره في أفلام بارزة بينها "سلامدوغ مليونير" و"جوراسيك وورلد".

أيار/مايو:

- إيدير (70 عاماً) المغني الجزائري الذي يوصف بأنه سفير الأغنية الأمازيغية.

- ريتشارد واين بينيمان المعروف بـ"ليتل ريتشارد" (87 عاماً)، مغنٍ أميركي شهير من رواد الروك أند رول في خمسينات القرن العشرين.

- ميشال بيكولي (94 عاماً)، أحد أبرز ممثلي السينما الفرنسية في القرن العشرين.

- حسن حسني (89 عاماً)، أحد ابرز نجوم الكوميديا المصرية صاحب مسيرة تمثيلية استمرت حوالى ستة عقود.

- كريستو فلاديميروف يافاشيفملك المعروف بـ"كريستو" (84 عاماً)، ملك تغليف النصب بالقماش والمنشآت الفنية العابرة.

حزيران/يونيو:



- بيار نكورونزيزا (55 عاماً): رئيس بوروندي بين 2005 و2020 والقائد المتمرد السابق لشعب الهوتو خلال الحرب الأهلية.

تموز/يوليو:

- رجاء الجداوي (81 عاماً)، الممثلة المصريّة التي شاركت بحوالى 400 عمل فني. توفيت بعد معاناة أسابيع جراء مضاعفات إصابتها بكوفيد-19.

- إنيو موريكوني (91 عاماً)، المؤلف الموسيقي الإيطالي الذي ألف الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم خصوصا لأعمال سيرجيو ليوني.

- أمادو غون كوليبالي (61 عاماً)، رئيس وزراء ساحل العاج الذي توفي فجأة بنوبة قلبية وأغرق موته البلاد في أزمة سياسية.

- أوليفيا دي هافيلاند (104 سنوات)، الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار معروفة خصوصا بدورها في "غن ويذ ذي ويند".

آب/أغسطس:

- باسكال ليسوبا (88 عاماً)، أول فائز برئاسة الكونغو إثر انتخابات متعددة الأحزاب والذي عاش سنواته الأخيرة منفيا في فرنسا إثر إطاحة حكمه سنة 1997.

- تشادويك بوزمان (43 عاماً)، ممثل اشتهر بدوره في "بلاك بانثر" أول بطل خارق أسود في السينما.

أيلول/سبتمبر:

- كاينغ غويك إياف الملقّب بـ"دوتش" (77 عاماً)، أحد أهم قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا.

- جورج بيزوس (92 عاماً)، محام جنوب إفريقي اشتُهر بدفاعه عن نلسون مانديلا وناشط حقوقي بارز ضد نظام الفصل العنصري.

- روث بادر غينسبورغ (87 عاماً)، عميدة المحكمة العليا الأميركية وأيقونة اليسار التقدمي في الولايات المتحدة.

- جولييت غريكو (93 عاماً)، مغنية وممثلة فرنسية.

- الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاماً)، أمير الكويت منذ 2006. خطّ مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته "عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب".

تشرين الأول/أكتوبر:

- كنزو تاكادا المعروف بـ"كنزو" (81 عاماً)، أشهر مصممي الأزياء اليابانيين صاحب علامة تجارية شهيرة تحمل اسمه.

- محمد رضا شجريان (80 عاماً)، أبرز وجوه الموسيقى التقليدية في إيران.

- محمود ياسين (79 عاماً)، نجم السينما المصرية لعقود.

- شون كونري (90 عاماً)، الممثل الاسكتلندي الذي طبع تاريخ السينما خصوصا بكونه أوّل من أدّى دور العميل السري جيمس بوند.

تشرين الثاني/نوفمبر:

- صائب عريقات (65 عاماً)، كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.

- الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (84 عاماً)، رئيس وزراء البحرين وصاحب أطول ولاية لرئيس حكومة في العالم.

- جيري رولينغز (73 عاماً)، حاكم غانا لعقدين، كقائد عسكري أولاً ثم كرئيس منتخب.

- وليد المعلم (79 عاماً)، وزير الخارجية وأحد أبرز وجوه السلطة في سوريا.

- مامادو تانجا (82 عاماً)، رئيس النيجر بين 1999 و2010.

- كامبوزيا برتوي (64 عاماً)، السينمائي الإيراني الذي كتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان البندقية.

- دييغو مارادونا (60 عاماً)، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني. كان يوصف بأنه أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

- ديف بروز (85 عاماً)، ممثل بريطاني جسّد خصوصاً شخصية "دارث فيدر" في سلسلة "حرب النجوم".

كانون الأول/ديسمبر:

- فاليري جيسكار ديستان (94 عاماً)، رئيس فرنسا بين العامين 1974 و1981. شهد عهده محطات بارزة في التاريخ الفرنسي الحديث بينها تشريع الإجهاض وتدشين أولى خطوط القطارات السريعة.

- تشاك ييغر (97 عاماً)، طيّار أميركي شهير كان أول من يكسر حاجز الصوت سنة 1947.

- جون لو كاريه (89 عاماً)، ملك روايات التجسس البريطاني المعروف خصوصا بروايته "ذي سباي هو كايم إن فروم ذي كولد".