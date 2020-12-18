نائب يدعو الحكومة الى 'تصحيح' مسار الموازنة

وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الموازنة التي تم تسريبها الى وسائل الاعلام، لا تلبي مطالب الشعب العراقي خاصة ان الشعب يمر في مرحلة صعبة من ضعف الاقتصاد والوضع الصحي"، مبينا ان "الموازنة تتكلم عن شيء والشعب يتكلم عن شيء آخر".وأضاف أن "الموازنة تحدثت عن استقطاعات في رواتب الموظفين بنسبة تصل الى 60% وهو شيء غير صحيح ولا يمكن القبول به على اعتبار ان الرواتب تتأخر في كل شهر ما يزيد الصعوبات على المواطن ويؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي"، لافتا الى ان "مجيء الموازنة بهذا الشكل يعتبر غير مرضيا للشعب العراقي وممثلي العشب بالتالي فعلى مجلس النواب والحكومة الانتباه لهذا الامر ومعالجة هذه الامور".

ولفت الى ان "الموازنة المسربة كانت سببا في ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية ما اثر بشكل سلبي على السوق العراقية"، داعيا الحكومة الى "تصحيح مسار الموازنة بصيغتها الصحيحة التي تصب في مصلحة الشعب لان هدفنا الأساسي هو إرضاء الشعب وتحقيق مطالبه بدل طرح ملفات تشنج الشارع والتأثير السلبي عليه وعلى الوضعين الامني والاقتصادي في البلد".

