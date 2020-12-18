نائب يدعو الحكومة الى 'تصحيح' مسار الموازنة

دعا النائب عن كتلة بدر كريم عليوي المحمداوي، الجمعة، الحكومة الى تصحيح مسار الموازنة الاتحادية بصيغتها الصحيحة التي تصب في مصلحة الشعب، محذرا من تشنج الشارع والتأثير السلبي عليه بحال طرح ملفات لا تصب في مصلحة المواطن.
وأضاف أن "الموازنة تحدثت عن استقطاعات في رواتب الموظفين بنسبة تصل الى 60% وهو شيء غير صحيح ولا يمكن القبول به على اعتبار ان الرواتب تتأخر في كل شهر ما يزيد الصعوبات على المواطن ويؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي"، لافتا الى ان "مجيء الموازنة بهذا الشكل يعتبر غير مرضيا للشعب العراقي وممثلي العشب بالتالي فعلى مجلس النواب والحكومة الانتباه لهذا الامر ومعالجة هذه الامور".
ولفت الى ان "الموازنة المسربة كانت سببا في ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية ما اثر بشكل سلبي على السوق العراقية"، داعيا الحكومة الى "تصحيح مسار الموازنة بصيغتها الصحيحة التي تصب في مصلحة الشعب لان هدفنا الأساسي هو إرضاء الشعب وتحقيق مطالبه بدل طرح ملفات تشنج الشارع والتأثير السلبي عليه وعلى الوضعين الامني والاقتصادي في البلد".
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