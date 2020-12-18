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جدول أعمال جلسة البرلمان غداً السبت

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نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الجمعة، جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الـ31 من الفصل التشريعي الحالي المقرر عقدها غداً السبت.

وأدناه جدول الأعمال حسبما ورد من الدائرة الإعلامية للبرلمان:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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