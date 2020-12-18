جدول أعمال جلسة البرلمان غداً السبت

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الجمعة، جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الـ31 من الفصل التشريعي الحالي المقرر عقدها غداً السبت. وأدناه جدول الأعمال حسبما ورد من الدائرة الإعلامية للبرلمان:

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