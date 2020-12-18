النفط يتراجع عن ذروة 9 أشهر

وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 48.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 51.24 دولار للبرميل.وأفاد إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم بأن ما يزيد عن 73.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وأن مليونا و654 ألفا و920 توفوا.

ويقول محللون إن ارتفاع الإصابات بقوة يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السفر مما يضغط على طلب الوقود والمعنويات بالسوق في الأمد القريب.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الخميس بفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في مشروع قانون مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وطلب قوي لشركات التكرير في آسيا وانخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ونصف العام. وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن ضعف العملة الأمريكية يخفض تكلفة النفط بالعملات الأخرى.