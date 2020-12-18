الصدر يدعو الى تخليص مناطق في بغداد من "تجار الجهاد"

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ايلاف من لندن: دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر الخميس قيادة الحشد الشعبي الى تخليص مناطق في وسط بغداد من اعتداءات عناصر في فصائل الحشد واصفا اياهم بـتجار الجهاد متهما اياهم بالاساءة للجهاد.

وفي تغريده له على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها ""الخليج 365"" فقد كتب الصدر قائلا :

بسمه تعالى

ما قامت به الجهات الامنية في الحشد الشعبي من القاء القبض على بعض المنتمين لها امر مستحسن ولابد من خطوات اخرى تُرجع للجهاد سمعته .. واولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد والعياذ بالله.

خادم الاصلاح

مقتدى السيد محمد الصدر

وجاءت دعوة الصدر هذه بعد يوم من اعلان مداهمة قوات تابعة لامن هيئة الحشد الشعبي عددا من مقرات مليشيات للحشد واغلقتها واعتقلت عناصرها بعد اشتباكات وذلك اثر تصاعد الاستياء الشعبي من ممارسات لتلك العناصر في التعدي على المواطنين واخذ الاتاوات منهم بالتهديد بالسلاح.

وقالت مديرية امن الحشد الشعبي انها اغلقت عددا من المقرات التابعة لفصائل منضوية في هيئة الحشد في بغداد وذلك "لمخالفتها الضوابط والتعليمات" كما بينت في بيان صحافي اطلعت عليه ""الخليج 365"" من دون توضيح طبيعة هذه المخالفات التي تقول مصادر عراقية انها ممارسات تقوم بها عناصر تلك المكاتب في ترويع المواطنين وارغامهم على دفع الاتاوات، اضافة الى استخدامها السلاح في تنفيذ هذه الممارسات وتخويف المواطنين.

واشارت الى ان عدد المقرات التي تم اغلاقها بلغ 6 مقرات في مناطق الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد وتم اعتقال عدد من عناصرها "المخالفين للانظمة والقوانين".

وحاولت هيئة الحشد التهوين من خطورة ممارسات عناصر هذه المقرات قائلة "ان هذا الاجراء يعتبر روتينيا ويأتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو الى متابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام".

وحول ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي من وقوع اشتباكات بين عناصر هذه المقرات والقوة التي اغلقتها بعد مقاومتهم لها ورفضهم اغلاقها نفت هيئة الحشد ما اسمتها بـ"الاخبار الملفقة التي اشارت الى مقتل عناصر من تلك المقار او ان العملية جاءت لأسباب سياسية او جنائية او غيرها".. قائلة "انها لا تعدو كونها عمليات انضباطية".

اتهام مليشيات في الحشد بعمليات اغتيال وقصف

وعادة ما يتهم الصدر مليشيات في الحشد منافسة له بالاساءة للمواطنين وعدم الانضباط وخاصة مليشيا عصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلي المنشق عنه.

واتهم الصدر في سبتمبر الماضي عناصر في الحشد الشعبي بالتورط في عمليات اغتيال وقصف فيما طالب بضرورة إنهاء تلك الممارسات. وقال في رسالة وجّهها إلى الحشد الشعبي "فاعلموا أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه إضعاف للعراق وشعبه، ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أمريكا".

وأضاف الصدر أن "ما يحدث من قصف واغتيالات من بعض المنتمين لكم وإن كنتم غير راضين عنه إلا أن هذا لا يكفي، بل لا بد من السعي بالحكمة والتروي إلى إنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين ولنسعى معًا لاستقلال العراق وسيادته وسلامته وأمنه وإلا ضاع العراق من بين أيدينا".

وجاءت عملية مداهمة مقرات للحشد في بغداد واعتقال عناصرها امس بعد يومين من اعتقال قوة من أمن الحشد للامين العام لمليشيا سرايا الخراساني الموالية لايران والمتهمة بإغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي وقتل متظاهري الاحتجاجات العراقية.

وتقلِّد مليشيا سرايا الخرساني المرشد الإيراني علي خامنئي باعتباره الولي الفقيه وأعلن زعيمها علي الياسري أن السرايا تتبع ولاية الفقيه في إيران ولا تتبع العراق الذي لم يُعلن ولاية الفقيه ولا يخفي رغبته بأن يتحول العراق إلى جمهورية إسلامية على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران.