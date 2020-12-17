ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الافضل في العالم

وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، الخميس خلال حفل الفيفا، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



ولعب ليفاندوفسكي دوراً بارزاً في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي ، كما أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه للفوز بثلاثية من بينها لقب دوري الأبطال ويتصدر قائمة الهدافين في البطولات الثلاثة في نفس الموسم.