الكربولي يكشف عن 'إلغاء' مضمون ورقة الاتفاق بين الوقفين السني والشيعي

كشف النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الخميس، أن مجلس ديوان الوقف السني قرر "إلغاء" مضمون ورقة الاتفاق المشترك الموقعة بين رئيسي الوقفين السني والشيعي.

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