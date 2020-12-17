البرلمان يؤجل التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية



أرجأ مجلس النواب، الخميس، التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية لغرض اجتماع لجنة الرياضة النيابية مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بحضور رئاسة المجلس للتداول بشأن القانون يوم السبت المقبل. كذلك أنهى المجلس، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام ٢٠٠١. وأنهى البرلمان أيضاً، القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومتي العراق وتونس بشأن الخدمات الجوية بين اقليميها، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي.

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