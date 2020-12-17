قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل المحلاوي، الخميس، إن وزير الكهرباء ماجد محمد حنتوش "لا يصلح أن يكون مدير قسم في الوزارة"، داعياً رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي للإسراع باستبداله "بشخصية كفوءة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء".

وذكر المحلاوي، "من خلال متابعتنا الدقيقة لأداء وزير الكهرباء كوني عضواً في لجنة النفط والطاقة النيابية اتضح لنا بأنه ضعيف جداً وليس لديه خطة عمل ويعمل (بالبركة) ولا يصلح أن يكون مدير قسم في الوزارة وسبب أساسي في انهيار الكهرباء وسمح لمافيات الفساد بالتحكم بمفاصل الوزارة".



وأضاف المحلاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ولهذا ندعو (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي للإسراع باستبداله بشخصية كفوءة قبل الانهيار التام لقطاع الكهرباء، علماً سيكون لنا موقف حاسم في لجنة الطاقة النيابية بصدده".

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو الكاظمي للإسراع في استبدال وزير الكهرباء بـ'شخصية كفوءة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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