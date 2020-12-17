كورونا.. الكشف عن موعد بدء التطعيم بالاتحاد الأوروبي

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح "فايزر بايونتيك" في 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح خلال اليومين اللذين يليا موافقة وكالة الأدوية.



وجاء إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن موعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلنت ألمانيا تسجيلها عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 في 24 ساعة، بلغ أكثر من 30 ألفا.

كذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بكورونا، وبأنه سيخضع للعزل لمدة 7 أيام.