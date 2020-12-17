الكاظمي واردوغان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة.
وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى العاصمة التركية انقرة".
وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكداً "بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات".
وجرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكداً "بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات".
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