بدء اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية بحضور محافظ البنك المركزي لمناقشة ارتفاع الدولار

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي، لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار الدولار.
وتشهد أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية في العراق، ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث سجّلت بورصة الكفاح في وقت سابق من اليوم، 137.000 دينار مقابل 100 دولار امريكي.
فيما كان سعر البيع في الأسواق المحلية 138.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 136.000 دينار لكل 100 دولار.
وحصلت الخليج 365 في وقت سابق من اليوم الخميس، على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، والتي تضمنت استقطاعات من مخصصات رواتب الموظفين، وفرض ضرائب على قطاعات عدّة.
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