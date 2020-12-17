صالح يدعو لاتفاق شامل بين بغداد وأربيل لحل أزمة الرواتب في كردستان

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في بغداد عدداً من المتظاهرين والأساتذة والمعلمين من إقليم كردستان، حيث جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالرواتب والأوضاع المعيشيّة اليومية للموظفين والمعلمين والأساتذة، والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي والتربوي للعام الدراسي الحالي".وتطرق صالح بحسب البيان الى "أهمية دور الأساتذة والمعلمين في التنشئة وبناء مجتمع واعٍ ورصين"، مؤكدا دعمه الكامل لـ"لمطالب المشروعة للأساتذة والموظفين في الإقليم أسوة بأقرانهم في عموم البلاد، مشدداً على أن أزمة الرواتب وتوفير متطلبات المعيشة اليومية للمواطنين بحاجة الى حل جذري وعاجل وفي إطار الدستور".

وأشار صالح الى أن "تأمين المستحقات المالية بحاجة الى ترسيخ مبدأ العدالة لكافة مكونات الشعب العراقي، خاصة في قانون الموازنة ومعالجة العجز المالي على ان يكون محل رضى لجميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم".



ولفت الرئيس الى أن "أسباب ظهور واستمرار هذه الازمات والمشاكل واستفحالها، مرتبط في جوهرها بضرورة تطبيق الدستور، والعمل على مكافحة الفساد والتجاوز على المال العام، كما اثّرت تطورات تدني أسعار النفط وظهور جائحة كورونا ".

وأشار رئيس الجمهورية الى أن "تجاوز هذه المرحلة العصيبة ومشاكلها، منوط بعملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع، باعتبارها ركناً أساسياً لإيجاد حلّ نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد وإقليم كردستان".

وشدد صالح على ضرورة أن "تعمل الجهات المشاركة في الحكومة بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من اجل تلبية مطالب المواطنين، لافتاً الى وجوب الإصلاح واتفاق شامل وجذري وفق الدستور بين الإقليم والحكومة الاتحادية لحل الأزمة المالية فيما يتعلق بالرواتب ومستحقات الاقليم من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".