اعتقال قائد مليشيا عراقية مرتبطة بإيران متهمة بقتل متظاهرين

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"الخليج 365" من لندن: كشفت مصادر عراقية الاثنين عن اعتقال قوة من أمن الحشد الشعبي العراقي للامين العام لمليشيا سرايا الخراساني الموالية لايران والمتهمة بأغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي وقتل متظاهري الاحتجاجات العراقية.

وقالت وسائل اعلام عراقية محلية تابعتها "ايلاف" ان قوة من أمن الحشد الشعبي اعتقلت اليوم قائد سرايا الخراساني علي الياسري من داره في بغداد وعشرات من عناصر المليشيا التابعة له وذلك بعد ان تم اعتقال الامين العام لها حامد الجزائري امس الأحد.

وتتهم مصادر عراقية تحدثت مع "ايلاف" سرايا الخراساني بعمليات قتل المتظاهرين العراقيين الذين اطلقوا احتجاجاتهم ضد الطبقة الحاكمة وفسادها ورفض الهيمنة الايرانية على مقدرات البلاد في اكتوبر عام 2019 والتي ادت الى مصرع 560 منهم بحسب الارقام الرسمية اضافة الى اصابة اكثر من 29 الفا اخرين.

واوضحت المصادر ان التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية في اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي في بغداد في السادس من تموز يوليو الماضي قد توصلت الى مسؤولية السرايا عن الجريمة بعد ان كان قد كشف في تصريحات صحافية عن مسؤوليتها عن قتل المتظاهرين وتشكيل فريق مسلح من عناصر مليشياوية عراقية باشراف قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل صحبة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابو مهدي المهندس بقصف طائرة اميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

وعرف عن الهاشمي جرأته في مناقشة القضايا الأمنية والسياسية في العراق وقربه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كان قد اكد اثر عملية الاغتيال "ن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم". وأضاف قائلا "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا". كما وجه بإطلاق اسم الهاشمي على أحد شوارع بغداد.

سرايا الخرساني تجاهر بولائها لخامنئي

يشار الى انه بحسب تعريف قائدها علي الياسري فان سرايا الخرساني هي تشيكل عقائدي ولائي مقاوم تشكّل بدايةً عام 1986 على يد ياسين الموسوي ممثل المرجع الديني الشيعي محمد باقر الحكيم وكانت المليشيا حينها مجموعة صغيرة تتخذ لنفسها اسم "سرية الكرار" وتتبع للمجلس الأعلى الإسلامي ثم بعد ذلك انفصلت عام 1995 متخذةً اسم "سرايا الطليعة" معلنةً عن نشاطاتها المسلحة في أهوار جنوب العراق ضد النظام العراقي السابق.

وفي عام عام 2004 قدمت المليشيا أوراق اعتماد حزبها السياسي "حزب الطليعة الإسلامي" وشارك في انتخابات الدورة الأولى لمجلس النواب مع الإبقاء على النشاطات المسلحة حيث كانت المليشيا تنفذ هجماتها المسلحة خلال الحرب الطائفية عام 2006 تحت مسمى "أحباب نصر الله".

ومع اندلاع الاحداث السورية عام 2011 وبحجة الدفاع عن المراقد المقدسة أرسلت مليشيا سرايا الخرساني مقاتليها إلى هناك وانتشرت في منطقة السيدة زينب وخاضت معارك في مناطق البحارية ودير سليمان ومعسكر الفاروق وكذلك في مدينة حلب.

والتطور العسكري الأهم لمليشيا سرايا الخرساني بحس موقع ساسة بوست حدث عام 2013 على يد الجنرال في الحرس الثوري الإيراني حميد تقوي المعروف بأبي مريم والذي أشرف على إعادة هيكلة المليشيا وتأسيسها من جديد وتسليحها وتدريبها وزيادة عدد مسلحيها من 1500 إلى 3 آلاف عام 2015.

وتقلِّد مليشيا سرايا الخرساني المرشد الإيراني علي خامنئي باعتباره الولي الفقيه وأعلن زعيمها علي الياسري أن السرايا تتبع ولاية الفقيه في إيران ولا تتبع العراق الذي لم يُعلن ولاية الفقيه ولا يخفي رغبته بأن يتحول العراق إلى جمهورية إسلامية على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران.

ولم يكن قمع المتظاهرين في تشرين الاول أكتوبر 2019 وقتلهم وقنصهم في الشوارع يحدث للمرة الاولى ففي تظاهرات عام 2016 وكذلك عندما تجددت الاحتجاجات عام 2017 ساهمت سرايا الخرساني في عمليات القمع ومنع المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء.

وتتكون مليشيا سرايا الخرساني من أربعة ألوية هي: لواء بغداد وينتشر في العاصمة العراقية بغداد ويتكون من مقاتلين ينتمون لمدينة الكوت والحلة بجنوب العراق ولواء الجنوب الذي يتمركز في مدينة البصرة ويُتهم بأخذ الإتاوات من المدنيين، ولواء الوسط الذي ينتشر في مدينة النجف والمناطق المحيطة بها ولواء الشمال الذي ينتشر في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار.