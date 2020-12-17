اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الخميس، عن جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم. وتضمن الجدول ادناه سبع فقرات ابرزها التصويت على مشروع قانون تمويل الانتخابات. وسيتم عقد الجلسة بحسب جدول الاعمال في الساعة الخامسة مساء.

كانت هذه تفاصيل خبر بينها التصويت على قانون تمويل الانتخابات.. جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.