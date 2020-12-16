تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة في تركيا

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 17121.

كما رصدت وزارة الصحة 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.



يذكر أن الحكومة كانت فرضت حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.