أعلنت السلطات الصحية التركية اليوم الأربعاء تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 17121.
كما رصدت وزارة الصحة 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.
يذكر أن الحكومة كانت فرضت حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.
كما رصدت وزارة الصحة 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.
يذكر أن الحكومة كانت فرضت حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.