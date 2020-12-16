مسلحون يقتلون أستاذاً جامعياً وسط ميسان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إن "مسلحين مجهولين أقدموا مساء اليوم، على قتل أستاذ في كلية المنارة وسط ميسان"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنكرت، اليوم الأربعاء، "الاعتداء" على رئيس جامعة ميسان، وفيما أعربت عن قلقها من تصاعد حالات "استهداف وترويع" الأساتذة وكفاءات المؤسسة الجامعية العراقية، دعت الجهات الأمنية إلى حمايتهم.

