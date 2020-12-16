البرلمان يصوت على اعتبار 25 كانون الاول من كل عام عطلة رسمية

صوت مجلس النواب، الاربعاء، على اعتبار 25 كانون الاول من كل عام عطلة رسمية.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُصوت باعتبار يوم ٢٥-١٢ من كُل عام عطلة رسمية لجميع العراقيين بمناسبة ميلاد السيد المسيح".
وأضاف المصدر أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول".
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