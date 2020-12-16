مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 168 نائباً

عقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 168 نائباً. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد مساء اليوم، جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 168 نائباً".



وكانت رئاسة مجلس النواب، قررت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تأجيل الجلسة ساعة واحدة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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