البرلمان يؤجل انعقاد جلسته ساعة واحدة

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب أجّلت الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي، ساعة واحدة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تأجيل الجلسة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".