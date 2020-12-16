نائب يتهم وزير المالية بـ'التسويف واللا مبالاة' ويحمله مسؤولية اية تبعات سلبية

اتهم عضو مجلس النواب نايف الشمري، الاربعاء، وزير المالية بـ"التسويف والسلوب واللامبالاة" بالتعامل مع قوت المواطنين، فيما حمله مسؤولية اية تبعات سلبية.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير المالية وكما يبدو فهو لا يعي معاناة الفلاحين والظروف التي يمرون بها فهولاء الفلاحين والطبقة الكادحة هم من ابناء هذا الشعب"، مبينا ان "من يتصدى لمنصب وزير المالية عليه ان لا يسوف جميع الملفات التي تتعلق بقوت المواطن البسيط".

واضاف ان "وزيرالمالية تارة يؤخر مواعيد صرف رواتب الموظفين وتارة اخرى يتأخر في اطلاق مستحقات بعض شرائح المجتمع واليوم عمل على تسويف مستحقات الفلاحين رغم تضمينها في قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الفلاحين بحال عدم صرف مستحقاتهم فان هذا الامر سيؤثر بشكل مباشر على قدرتهم في استكمال متطلبات الموسم الزراعي الجديد، وهي ضربة ستكون للقطاع الزراعي الذي تفاءلنا بتطوره ووصوله الى الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل".

وحمل الشمري "وزير المالية المسؤولية الكاملة عن اي تبعات سلبية نتيجة لتأخر صرف مستحقات الفلاحين"، داعيا في ذات الوقت "لجنة الزراعة البرلمانية الى التحرك بشكل اكثر قوة للضغط على الوزارة لإطلاق تلك المستحقات التي تمثل حق وواجب على الحكومة تجاه شريحة الفلاحين".