سوار للياقة البدنية من غوغل بدون شاشة عرض!

ويعتبر هذا السوار أول إنجازات غوغل في مجال اللياقة البدنية، كما تعتبر الفرقة التي قامت بتصميمه أول فرقة متخصصة باللياقة في غوغل على الإطلاق.

ونتيجة لعدم ذكر اسم فرقة اللياقة التي قامت بتصميم السوار فلم يذكر ضمن براءة الاختراع سوى السوار على أنه سوار خاص بتتبع اللياقة، بحسب ما ذكره موقع "91mobiles".



ويأتي هذا السوار مع تصميم أنيق ولافت، مع سلسلة ناعمة وحواف في جزئه الخلفي تعمل كقفل للسوار لتثبيته على المعصم، كما من الممكن تزيد السوار بشاحن مغناطيسي.