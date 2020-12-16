القبض على متهم بسرقة 200 مليون شرقي بغداد





واضافت، أن "المعلومات اثمرت عن القاء القبض على السارق واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه بعد تدوين اقواله قضائيا بالاعتراف بارتكابه للجريمة وفق احكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات". وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت مفارز مكتب حسينية المعامل لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (200 مليون دينار) من احد الاشخاص شرق العاصمة بغداد ، وتأتي عملية القبض هذه بعد توفر معلومات عن الحادث ومباشرة ابطال مكافحة اجرام بغداد بالبحث والتحري وجمع المعلومات".واضافت، أن "المعلومات اثمرت عن القاء القبض على السارق واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه بعد تدوين اقواله قضائيا بالاعتراف بارتكابه للجريمة وفق احكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات".

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