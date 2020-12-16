تحتاج الدول المنتجة للنفط إلى أسعار محددة تختلف بين دولة وأخرى لموازنة ميزانيتها العامة، وقد حددت هذه الأسعار وفقاً لصندوق النقد الدولي عبر دراسات اقتصادية لكل دولة. أولاً: العراق وحسب صندوق النقد الدولي فان العراق يحتاج الى سعر 54.60 دولار لموازنة ميزانيته للعام المقبل . ثانيا: ايران وحسب صندوق النقد الدولي فان ايران بحاجة لسعر 244.389 لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.



ثالثا : الكويت وحسب صندوق النقد الدولي فان الكويت تحتاج لسعر 60.61 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل. ثالثا : الكويت وحسب صندوق النقد الدولي فان الكويت تحتاج لسعر 60.61 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل. رابعا السعودية: وحسب صندوق النقد الدولي فان السعودية تحتاج لسعر 66.76 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل. خامسا الامارات: وحسب صندوق النقد الدولي فان الامارات تحتاج الى سعر 61.69 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر بينها العراق.. تعرف على اسعار النفط التي تحتاجها الدول لموازنة ميزانيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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