الكربولي يطعن بمحضر اتفاق الأوقاف ويصفه بـ'الفتنة'

أعلن النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، الأربعاء، تقديمه طعناً قانونياً في محكمة القضاء الإداري، بحق محضر اتفاق الأوقاف، الذي وصفته بـ"محضر الفتنة".

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