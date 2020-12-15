الصحة تعلن اجراء اكثر من 35 ألف فحص مختبري لتشخيص كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن اجراء أكثر من 35 ألف فحص مختبري لتشخيص كورونا خلال 24 ساعة. وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها إنه "تم اجراء 35467 فحصاً مختبرياً لتشخيص فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".



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