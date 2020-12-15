كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، ان جهات سياسية تحشد للضغط على القضاء بشأن قضية الاتصالات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك محاولات تحشيد من جهات سياسية للضغط على القضاء العراقي لمصلحتها من خلال دعوات للوقوف امام المحكمة في قضية الاتصالات ضد الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال". ودعا المصدر "الجهات المعنية بالتدخل ترك الامر للقضاء العراقي الذي يعد هو الفيصل بجميع القضايا المصيرية".

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