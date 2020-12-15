الصدر يدعو الى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة 'شلع قلع'

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى ان تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة شلع قلع، فيما طالب بإكمال التحقيقات ضد من ضرب المتظاهرين القوات الأمنية.

وقال مسؤول المكتب الإعلاميّ للتيار الصدري حيدر الجابري في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضرته الخليج 365، "نشكر المتظاهرين السلميين الذين حافظوا على السلمية وكذلك القوات الأمنية"، مطالبا "الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب".

واضاف ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الى ان تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة شلع قلع"، مشيرا الى ان "الميثاق الذي دعا اليه الصدر لايشمل الفاسدين".

واكد ان "الصدر يدعو إلى خلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات"، لافتا الى "الدعوة للعراقيين عموما وللصدريين خاصة هو تحديث سجلاتهم مما يسهم في إيجاد انتخابات نزيهة وعادلة".

وتابع ان "الصدر طالب بإكمال التحقيقات ضد من ضرب المتظاهرين وكذلك ضد القوات الأمنية".