العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت ظهر اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية ضمن منطقة جسر ديالى القديم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار في منطقة البطن".