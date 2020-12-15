العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوب بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوب العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت ظهر اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية ضمن منطقة جسر ديالى القديم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار في منطقة البطن".
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