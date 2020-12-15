اعتقال متهم بتزوير لوحات مرورية في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال متهم بتزوير لوحات مرورية في محافظة كركوك.وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين في المحافظة يقوم بتزوير لوحات العجلات المرورية مقابل مبالغ مالية".وأضافت الوكالة: "حيث تمت عملية القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة لمدة سبعة ايام والقبض عليه بعد استدراجه وبالجرم المشهود وبحوزته المبارز الجرمية".

وتابعت أنه "تم توقيفه وفق احكام المادة (240/ق ع) حسب قرار قاضي التحقيق".